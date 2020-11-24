Kan donduran işkenceye istenen ceza belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Zincirli, kerpetenli işkenceye istenen ceza belli oldu
ABONE OL

Zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını sökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Son dakika haberi... Zincirli, kerpetenli işkenceye istenen ceza belli oldu
Kan donduran işkenceye istenen ceza belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahlı eşi İlyas Arık'a günlerce şiddet uyguladı. Çatıya kurulan barakada elleri zincirle bağlanan, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekilen Mırvet N., 7 Ekim günü kurtarıldı. Gözaltına alınan İlyas Arık ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

İlyas Arık, hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.

İŞKENCEYİ TELEFONLA İZLETMİŞ

İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı. İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.

ZİNCİR, PENSE, TORNAVİDA ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Suriye uyruklu kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.

BEBEĞİ İLE BİRLİKTE KORUMAYA ALINDI

Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Bülent Arınç istifa etti! Bülent Arınç neden istifa etti?
GÜNDEMBülent Arınç görevinden istifa etti!
Son dakika: İki kişinin öldüğü metroda göçük davasında karar! - Haberler
GÜNDEMİki kişinin öldüğü metroda göçük davasında karar!
Son dakika! O DAVADA HAPİS KARARI! Denizli'nin kayınbiraderine açtığı davada karar çıktı! - Haberler
GÜNDEMDenizli'nin kayınbiraderine açtığı davada hapis ...
Son dakika! Galata'da ürküten görüntü! - Haberler
GÜNDEMGalata'da ürküten görüntü!
Üniversiteli Raşit cinayetinde karar
GÜNDEMÜniversiteli Raşit cinayetinde karar
SON DAKİKA! Adana'da vatandaşlar korona testi için uzun kuyruk oluşturdu - Haberler
GÜNDEMBurası: Adana! Korona testi kuyruğu!
Son dakika haberi: Öğretmenler Günü'nde koronaya yenildi! - Haberler
GÜNDEMÖğretmenler Günü'nde koronaya yenildi!
POMEM alımı 2020 başladı mı? 27. dönem POMEM başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMPOMEM Polis alımı ne zaman olacak?
Batman'da şehit öğretmen Şenay Aybüke adına kütüphane
GÜNDEMBatman'a şehit öğretmen Şenay Aybüke adına kütüphane
Son dakika! Patileri kesilen köpekle ilgili flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEMPatileri kesilen köpekle ilgili önemli gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X