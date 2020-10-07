Akılalmaz olay! Eşini zincirle dövüp tırnaklarını çekti!

DHA

Şanlıurfa'daki Direkli Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. (28) ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı.

İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

DHA'da yer alan habere göre 3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi.

DEHŞETİ YAŞATAN KOCA GÖZALTINDA

Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.