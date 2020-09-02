İHA

Olayda iddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi. 3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.