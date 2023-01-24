7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler:7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!
ABONE OL

7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!

İstanbul'da, iddiaya göre, tekel bayisine gelen Ahmet K. ve Selçuk K. daha önce haraç almak için tehdit ettikleri dükkan sahibi 59 yaşındaki Nurettin Aydın'ı 7 defa bıçaklayıp kafasında şişe kırarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliler daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Aydın'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi

Son dakika haberler:7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar! İstanbul'da ölümüne haraç!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da olay, 18 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler'de gerçekleşti. Dükkan sahiplerinin iddiasına göre tekel bayisine gelen ve kardeş oldukları belirtilen Ahmet K. ve Selçuk K. önce dükkanın dışından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayla ateş etti.

7 KEZ BIÇAKLADILAR

Daha sonra dükkanın içine girerek dükkanda bulunan Nurettin Aydın'ı (59) 7 defa bıçaklayıp, kafasında şişe kırarak, ağır yaraladı. Şüpheliler, olay sonrasında dükkandan koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre yaralanan esnaf Nurettin Aydın, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE TEHDİT ETMİŞLER

Şüpheliler Ahmet K. ve Selçuk K.'nın, olaydan birkaç gün önce de tekel bayisine gelerek Nurettin Aydın'dan haraç niteliğinde ürün talep ettiği, talebi reddeden esnafı tehdit ederek dükkandan ayrıldıkları ileri sürüldü.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Saldırıya uğrayan Nurettin Aydın'ın oğlu Çağdaş Aydın, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Ahmet K. isimli bir kişi, dükkana geliyor. Dükkanda babamdan haraç mantığıyla ürün almaya çalışıyor. Babam da vermeyeceğini belirtip, onları dükkandan uzaklaştırıyor. Babama dönüp 'Bunun bedelini ödeyeceksin' diyor ve gidiyor. Cumartesi günü saat 21.30-22.00 sıralarında silah ve bıçakla saldırmaya geliyorlar.

"KAFASINDA 22 DİKİŞ VAR"

Babamın kafasında 22 dikiş var, bir tane mermi sıyrığı olduğunu tahmin ettiğimiz karaciğer tarafında yarası var, 7 defa da bıçaklıyorlar. Olay anında dükkanı dışarıdan kontrol edip, babamın tek kalmasını beklemişler. Ben yokken saldırmışlar, ben daha önce gün içinde dükkandaydım.

"RESMEN ÖLDÜRMEYE GELMİŞLER"

İçeride zaten belirli bir süre bıçaklamaya devam etmişler, dışarıdan birileri yetişmiş. Yetişenler olmasa saldırıya devam edebilirlermiş. Bacak bölgesinde, karın bölgesinde bıçak yaraları var, kafasına şişeyle vurulmuş, 22 dikiş var. Gözleri dönmüş bir şekilde resmen öldürmeye gelmişler.

"EMNİYET GÜÇLERİ YARDIMCI OLSUN"

Dışarıdan olayı komşu esnaf da duymuş ama silah sesinden dolayı korkmuş, başta müdahale edememiş. Şu an biz tekel bayileri neredeyse bir kuyumcu, bir banka şubesi kadar maddi güce sahibiz, bu yüzden sürekli köşe başlarında birkaç müptezelin saldırısına maruz kalıyoruz. Bu sebeple, emniyet güçlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz, önlemlerin artırılmasını istiyoruz" dedi.

"CAYDIRICI, GEREKLİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Bu saldırılar ilk değil, son da olmayacak. Maalesef daha önce de benzer saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Nurettin Ağabeyimizin şükür ki hayati tehlikesi yok, atlattı. Biz bu faillerin gerekli cezayı almasını istiyoruz, bu tür eylemlerde caydırıcılık gerekiyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Şişli'de yol verme kavgasında çekpasla saldırdı! - Güncel haberler
GÜNDEM Yol verme kavgasında çekpasla saldırdı!
Son dakika haberler: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
GÜNDEM İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borç yapılandırma kapsamı nedir, kimleri kapsıyor, hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi borçlarına af çıktı mı, ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç yapılandırma paketi ...
YKS 2023 NE ZAMAN? YKS Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 YKS üniversite sınavı tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav takvimi
GÜNDEM Gözler YKS başvuru ve sınav tarihlerinde!
Son dakika haberleri: Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili! - Gündem haberleri
GÜNDEM Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!
Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022-2023 dönemi MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak? Tarih netleşti!
Hava durumu son dakika | Son dakika haberler: Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak! - hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede ...
SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Milyonlarca sürücüye müjdeli haber! Ehliyet affı...
İnegöl'de otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da solist olarak çalışan kadın, silahlı saldırıda ağır yaralandı
GÜNDEM Silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.