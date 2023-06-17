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Adı: Pusula denizanası! Boyu: 4 metre ve zehirli! Marmara için dikkat!

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanası Maltepe sahili açıklarında böyle görüntüledi. Uzmanlar, "Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir" uyarısında bulundu

Son dakika haberler | İstanbul'da görüntülendi! Adı: Pusula denizanası! Boyu: 4 metre ve zehirli! Marmara için dikkat!
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HABERTURK.COM / İHA

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye ve popülasyonları artmaya başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜNTÜLENDİ

İHA'da yer alan habere göre popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul’da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi.

"GÖRÜNCE UZAKLAŞIN" UYARISI

Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor. Ayrıca denizanası görülmesi durumunda yakınından uzaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

"ZEHİRLİ DENİZ ANASINDA ARTIŞ VAR"

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, “Marmara Denizi’ne son zamanlarda zehirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor. Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor.

"PUSULA DENİZANASI HASTANELİK EDER"

Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir.

"MARMARA'NIN TAMAMINDA GÖRÜNÜYOR"

Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor. Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şu anda tüm Marmara Deniz’inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz.

"SİRKE İLE HEMEN TEMİZLEMELİSİNİZ"

Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde sirke ile çabucak temizlemelisiniz. Marmara’da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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