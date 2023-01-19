Anne ve baba kızlarını evde ölü buldu!

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DHA

Denizli'de, hurdacı Ercan Köse (46) ile eşi Naile Köse (43), 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR DHA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse´nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı (21) yerde hareketsiz yatarken buldu.

EN AZ 2 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU İDDİASI Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.