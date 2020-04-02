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Atatürk Havalimanı'nda bekleyen uçaklar havadan görüntülendi

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı çok sayıda uçuş iptal edildi. Uçuş yapamayan uçaklar da sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Havalimanı apronundaki yoğunluk da havadan görüntülendi

koronavirüs
DHA

İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından sadece kargo, askeri ve özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı iptal olan uçuşlar nedeniyle uçak parkına döndü.

 

DHA'nın haberine göre, havadan çekilen görüntülerde Atatürk Havalimanı'nın terminal kapılarının yanı sıra apronun büyük bir kısmına uçakların park edildiği görüldü.

Tüm dünyada etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından, önlemler kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seferlerinde kısıtlamaya gidilmişti.

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