Son dakika haberler: Edirne ile Yunanistan sınırında son durum ne? Sabah saatlerinde oraya akın!

AA

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor. Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

YUNAN ASKERİ GÖÇMENLERE BİBER GAZI VE SES BOMBASI ATIYOR

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

DÜN GECE MERİÇ NEHRİ ÜZERİNDEN YUNANİSTAN'A GEÇENLER OLDU

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

TÜRKİYE'DE 3.5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.

Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI

2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç dalgalarının ardından, Avrupa Birliği ile Türkiye göçmen krizinin çözümü için bir mutabakata varmıştı.

Mart 2016'da yürürlüğe giren mutabakatla birlikte, kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine ve AB'nin Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul etmesine karar verilmişti.

Yapılan anlaşmada ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere iki aşamada 6 milyar euro ödemesi kararlaştırılmıştı.

Eylül 2019'da konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuşmuştu.