AA

Belediyenin, Altınçevre Mahallesi'ndeki tahsilat şubesinde görevli Serdal Susan, Kovid-19 ile mücadelede, tahsilat amacıyla gelenlerle sosyal mesafeyi korumak amacıyla farklı bir yöntem uyguluyor.

AA'nın haberine göre, ödeme yapmak için şubeye gelenlerin fatura ve parasını uzaktan kumandalı oyuncak kamyonun kasası vasıtasıyla alan Susan, işlemi tamamladıktan sonra para üstü ve makbuzu da aynı yöntemle vatandaşa ulaştırıyor.

Kamyon kasasında bir de el dezenfektanı bulunduran Susan, bulduğu bu yöntemle hem gülümsetiyor hem de takdir görüyor.

'ÖDEME İÇİN GELENLERLE SOSYAL MESAFEMİZİ KORUDUK'

Susan yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmak için uzmanların önerdiği tüm tedbirleri uygulamaya çalıştığını söyledi.

Şubeye ödeme yapmak için gelen vatandaşlarla arasındaki sosyal mesafeyi korumak için bir yöntem arayışına girdiğini ifade eden Susan, oğlunun evde oyun oynadığı uzaktan kumandalı oyuncak arabasını görünce bu fikrin oluştuğunu aktardı.

Susan, "Malumunuz tahsilat gişeleri çok yoğun oluyor. Sürekli parayla işimiz. 'Gelen insanlarla sosyal mesafemizi nasıl koruyalım' derken uzaktan kumandalı oyuncak araba aklıma geldi, aldık, denedik. Dezenfektanı da oyuncak kamyonun kasasına koyuyoruz. Ödeme için gelenlerle sosyal mesafemizi koruduk, gayet de başarılı oldu." diye konuştu.

İnsanların da temas edilmediği için memnun olduğunu anlatan Susan, bu şekilde işlemin tamamlandığını kaydetti.

'BAŞARILI BİR YÖNTEM'

Vatandaşlardan Murat Yıldız, koronavirüsün sağlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, bu nedenle sosyal mesafenin korunmasının önemine değindi.

Yıldız, fatura ödemelerinin uzaktan kumandalı oyuncak kullanılması suretiyle yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mehmet Sait Gül de virüsten korunmak için bunun yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Sağlık için sosyal mesafeyi koruma açısından gayet başarılı bir yöntem. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

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'HERKESİN TEMASI SIFIRA İNDİRMESİ GEREK'

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, personelin virüsten korunmak için fatura ödemelerinde uyguladığı yöntemi beğendiklerini belirtti.

Koronavirüsün toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu, bundan korunmak için gerektiğinde her türlü tedbirin alınması gerektiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Serdal Susan kardeşimiz bir refleksle vatandaşlarımızla sosyal mesafeyi koruma adına bir yöntem geliştirmiş. Burada doğal gaz ve su bedeli gibi faturalar ödeniyor. Giriş çıkışlar da yoğun. Kendisinin geliştirdiği bir yöntem var. Gerçekten çok tatlı, çok güzel. Hem kendisini hem karşısındakileri katil virüsten koruma anlamında çok ince bir fikir, tebrik ediyorum. Halktan da bu duyarlılığı bekliyorum. 7'den 70'e herkesin bir şekilde kendini izole etmesi, teması, sıfıra indirmesi lazım."