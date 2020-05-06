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Olay yeri inceleme ekiplerinin tutanak tutmasından sonra arıza ekipleri bağlantı kablolarını yeniden bağlayarak mahalleye enerji akışını yeniden sağladı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, hırsızlık olayı nedeniyle hasta vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 392 kişi 4 saat mağdur oldu.

İÇME SUYU TRAFOLARINI HEDEF ALDILAR

Ayrıca Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyü içme suyu trafo direğine gece geç saatlerde çıkan ve trafonun bağlantılarını kopardıktan sonra direkten aşağı deviren kişi veya kişiler, trafo bağlantı kabloları ve trafo içindeki sargıları alarak sırra kadem bastı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.