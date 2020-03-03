İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü!

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İdlib'de Esad rejimine ait bir savaş uçağı F16 tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

Pazar günü de rejime ait iki savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmüştü.

24 SAATLİK BİLANÇO

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.