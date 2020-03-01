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İdlib şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli olduktan sonra acı haber ailelerine duyuruldu. Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırı sonrası şehit olan 34 asker için son görevler yerine getiriliyor.

İDLİB ŞEHİTLERİMİZ

ŞEHİTLER İÇİN DUA

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için İstanbul'daki tüm ilçelerde sabah namazında dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında kentteki tüm ilçelerde belirlenen camilerde sabah namazının ardından İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için dua edildi.

Eyüp Sultan Camisi'nde de sabah ezanının okunmasının ardından namaz kılındı, ardından Kuran okundu, dualar edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

ŞEHİT ELİBOL İÇİN MEVLİD

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Samsun'daki baba ocağında mevlid okundu.

Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi'nde Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için ilçe vaizi Ferhat Maden ve imam hatipler tarafından mevlit düzenlendi.

Yapılan duada vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve tüm şehitler dualarla anılarak, Allah’tan rahmet dilendi. Kaymakam Fikret Zaman, vatandaşlara, şehidin ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Birlik ve beraberlik mesajları verilen programa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Orhan Bal, Alaçam Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem, siyasiler ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

SELMAN CANKARA İÇİN SON GÖREV

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti. Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

ŞEHİDİN KARDEŞİ: DÜĞÜN GÜNÜ İLAN ETTİK

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin ağabeyi Suat Kara ise bugünü kendilerine "düğün günü" ilan ettiklerini söyledi.

Kardeşinin kandil gecesi şehit olduğunu anımsatan Kara, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah bir cuma gecesiydi. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Benim kardeşim, büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu. PKK, YPG gibi arta kalmışlarla değil, küffarın düşmanın büyüğü ile mücadele ederken şehit oldu. Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." dedi.