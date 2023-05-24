İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi!

İstanbul Esenyurt'taki olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.
OTOPARK ÜCRETİ TARTIŞMASI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. İle tartıştı.
ÇARPIP OTOMOBİLİYLE SIKIŞTIRDI
Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı.
ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPARK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tural M. ise gözaltına alındı. Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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