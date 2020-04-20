Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Karantinadan çıkarken öğrencilere harçlık bıraktılar!
ABONE OL

Aydın'da yurtta karantinada kalan işçiler, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den gelerek Aydın'daki yurtta kalan ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen 2 işçinin odalarını kullandıkları öğrencilere bir miktar para ile bıraktıkları mektup duygulandırdı

koronavirüs
AA

Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı.

AA'nın haberine göre görevliler, iki odada iki mektup ve öğrencilere harçlık olarak bırakılan bir miktar para buldu. Giresunlu olduğunu belirten ve "Sevgili kız kardeşim" diye mektubuna başlayan Ersin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin."

Elazığlı olan Mustafa Çakmakçı ise mektubunda şunları yazdı:

"Sevgili kız kardeşim. Cezayir’de çalışırken Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir’e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı'na, ardından Aydın'a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Sultangazi'de koku alarmı! Polis harekete geçti!
GÜNDEMSultangazi'de koku alarmı!
Son dakika! Bahçeli: İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi Ramazan sonuna kadar atlatacak - Haberler
GÜNDEMBahçeli: İnanıyorum ki bu badireyi Ramazan sonuna ...
EMSAL KARAR! Koronavirüs salgınında velayet tartışmasına son nokta - Haber
GÜNDEMSalgında velayet tartışmasına son nokta!
Son dakika haberler... Ataşehir’de kaçak maske üretimi yapılan atölyelere baskın!
GÜNDEMKaçak maske üretirken suçüstü yakalandılar!
Son dakika haberler! 287 yıllık tarihe akılalmaz darbe!
GÜNDEM287 yıllık tarihe akılalmaz darbe!
Konya'da bir iyilik hareketi: Otobüs durağı ihtiyaç sahipleri için markete dönüştü
GÜNDEM'İmkânı olan koysun ihtiyacı olan alsın'
Namık Kemal Şentürk yaşamını yitirdi
GÜNDEMNamık Kemal Şentürk yaşamını yitirdi
Son dakika haberler... Valinin adını kullanıp, iş adamlarından 750 bin lira istediler!
GÜNDEMSolunum cihazı yalanıyla vurgun yapmak istediler!
YÖK Başkanı Yekta Saraç yurt dışındaki akademisyenler ve öğrencileri uyardı
GÜNDEMYÖK Başkanı yurt dışındaki akademisyenler ve ...
Son dakika haberler... Akılalmaz sorumsuzluk! 48 kişi karantinaya alındı!
GÜNDEMAkılalmaz sorumsuzluk! 48 kişi karantinaya alındı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X