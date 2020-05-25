Gaziantep'te çalınan keçi bir hafta sonra jandarma tarafından bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde Mahmut G. (37) ve Sultan G. (40),Halil İbrahim G. (4),Selim G. (7),Abit G. (13),İsa G. (11),Mustafa G. (9) ve Hatice G. (10),Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi'nde de Merve C. (21),Ömer A. (18),Bekir C. (51),Aliye C. (47),Bahar C. (18) ile Emine Sude C. (8),kaldıkları çadırda kurulu sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

AA'nın haberine göre, Pınarbaşı ve Sarıoğlan devlet hastanelerinde tedaviye alınan kişilerin tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi.