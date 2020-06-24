Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Hastanede, bankada, otelde, noterde ve kamu kurumlarında kimlik fotokopisi dönemi bitiyor. Sercan Orcan, kısaca KEC olarak anılan çipli kimlik kartları için “kimlik erişim cihazı” geliştiren bir firmanın yöneticisi. Orcan, çipli kimlik kartlarının sağlayacağı kolaylıkları ve geliştirilen cihazı HABERTÜRK’e anlattı.

Orcan, İçişleri Bakanlığı’nın kontrolünde 2015 yılından bu yana söz konusu proje için çalışmaların sürdüğünü, kısaca KEC adı verilen cihazların tümüyle “yerli” bir ürün olduğunu söyledi. Orcan, Türkiye’de çok sayıda firmanın bu ürünle ilgili uzun süredir çalışma yaptığını vurguladı.

İşte, soru ve yanıtlarıyla milyonlarca yurttaşın merak ettiği yeni sistem:

-Çipli kimlik kartı ya da yeni sistem üzerinden hangi hizmetler alınabilecek?

Çipli kimlik kartına ehliyet, e-imza, pasaport ve ilgili kişinin sağlık verileri yüklenebilecek. Tek kart üzerinden bankacılık, sağlık, noter, tapu hizmetleri ve öngörülen ve yüklenecek diğer hizmetler alınabilecek.

- Bu cihazlar nerelere konulacak?

Başta, kamu kurum ve kuruluşlarına (danışma) konulacak. Tapudan bankalara, noterden otellere, eczanelerden sağlık kuruluşlarına kadar her yere girecek. Telefon operatörlerinin ve elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin işlem merkezlerine de bu cihazların konulması bekleniyor.

Vatandaş, bir kamu kurumuna, otele ya da bankaya gitti. Görevliye, çipli kimlik kartını verdi? Sonra ne olacak?

Görevli, KEC’e kartı takacak. Kendi kartını da cihaza yerleştirecek. Bu cihazlar üzerinden vatandaşın ancak görmesine izin verilen bilgilerine erişebilecek. Kimlik fotokopisi çekilmeyecek. Gerekirse vatandaşın parmak izi ile doğrulama işlemi yapılacak. Görevlinin cihaza yerleştirdiği kart, o sırada işlemi yapanın belirlenmesini sağlayacak.

Ne zaman bu sistem hayatımıza girecek?

İçişleri Bakanlığı’nın çipli kimlik kartlarıyla ilgili uygulama yönetmeliğini yayılmasının ardından sistem devreye girecek. Bu yönetmeliğin ya da düzenlemenin bir süre içinde yayımlanması öngörülüyor.

Bu sistem kişisel verilerin korunmasına yardımcı olacak mı? Evet. Bir kamu kurumunda ya da özel bir işletmede görevli olan kişi, ancak izin verilen ölçüde yurttaşın bilgisine ulaşabilecek. Böylece, kişisel veriler korunacak; olası suiistimallerin önüne geçilecek.