Herkesin başına gelebilir! Kızıyla yolda yürüyordu! Silah 2 km uzaktan ateşlendi!

Bursa'da, Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan'da, 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
OLAYI ÖZEL EKİP AYDINLATTI
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kuruldu.
480 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
SİLAH 2 KM UZAKTAN ATEŞLENMİŞ
Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'nda kız alma merasiminde ateş edildiği belirlendi.
KRİMİNAL EŞLEŞME TUTTU
Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile Ali Ö'nün (61) silahında yapılan kriminal eşleşmelerinin ardından, zanlının bu kişi olduğu tespit edildi.
Laboratuvardan çıkan sonuçların ardından gözaltına alınan Ali Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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