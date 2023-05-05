Herkesin başına gelebilir! Kızıyla yolda yürüyordu! Silah 2 km uzaktan ateşlendi!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

480 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

SİLAH 2 KM UZAKTAN ATEŞLENMİŞ

Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'nda kız alma merasiminde ateş edildiği belirlendi.

KRİMİNAL EŞLEŞME TUTTU

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile Ali Ö'nün (61) silahında yapılan kriminal eşleşmelerinin ardından, zanlının bu kişi olduğu tespit edildi.

Laboratuvardan çıkan sonuçların ardından gözaltına alınan Ali Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.