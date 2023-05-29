Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu!

EŞİNE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.