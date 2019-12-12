DHA

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre, korkunç olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29),sevgilisi olduğu belirtilen 30 yaşındaki Didem Mengü'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

CANSIZ BEDENLE İKİ GÜN GEÇİRDİ

Abdulselam G., korkunç olayın ardından genç kadının cansız bedenini bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu 2 gün dairede tutan Abdulselam G., dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.