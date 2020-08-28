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Son dakika haberler... Niğde’de koronavirüs vakaları arttı, Vali uyardı

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında artan vakalarla ilgili çarpıcı bir uyarı daha geldi. Niğde’de de vakalarda artış meydana gelmesi üzerine Vali Yılmaz Şimşek, 30 kişinin vefat ettiğini söyleyerek, "Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden Covid 19 vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda" dedi

koronavirüs
İHA

Ağustos ayında düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra aileler arası ziyaretlerden dolayı vakaların ciddi oranda arttığını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre Şimşek, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İl Pandemi kurulunu topladık ve yeni kararlar aldık. Düğünleri 2 saate indirdik ve diğer toplu etkinlikleri de yasakladık.

Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden Covid 19 vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda.

Buna paralel olarak da ölüm oranı da artmış durumda. Niğde’de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki Covid 19 pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor.

Elimizdeki veriler bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretlerden olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz."

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