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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: "Oğlum yok diye çok sevmiştim!" Damadı vurdu!
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"Oğlum yok diye çok sevmiştim!" Damadı vurdu!

Zonguldak'ta damadı Önder T. tarafından vurulan ve tedaviye alınan Ayşe Şahin, "Kızıma karşı 3 yıldır şiddeti artırmıştı. Tehdit ve hakaretler etti. Karakolda çok dosyası var. Madde bağımlısı. Kızımı daha önce de arabadan attı. Camdan atıp bıçakladı. Oğlum yok diye çok sevmiştim" dedi

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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde damatlarının tüfekle ateş açması sonucu yaralanan Nazım Şahin (57) ve eşi Ayşe Şahin´in (47) özel bir hastanede tedavileri devam ediyor.

"SON 3 YILDIR KIZIMA ŞİDDETİ ARTIRDI"

DHA'da yer alan habere göre kızının 6 yıldır evli olduğu, eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Şahin, "Camdan baktım, kapıya gittim. Direkt ateş etti. Kanlar içinde kaldım. Vurulunca salona gittim. Kızımla 6 yıldır evli. Son 3 yıldır kızıma karşı şiddeti artırdı. Tehdit ve hakaretler etti. Karakolda çok dosyası var. Madde bağımlısı. Kızımı daha önce de arabadan attı. Camdan atıp bıçakladı. Oğlum yok diye çok sevmiştim" dedi.

"EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN"

Olaydan yara almadan kurtulan Cansu Turhan (24) ise, eşi Önder T.'nin (25) 3 gündür kendisini tehdit ettiğini ifade ederek, "3 gündür sürekli olarak hakaretler ve tehditler savuruyordu. Ölümle ilgili sözler söylüyordu. Önceki gün akşam geldi, kapıya vurdu. Elindeki silahı gördüm. Çocuklarım yanımdaydı. Çocukları içeriye aldım. Annem kapıya geldi. Ateş edince annemin yüzüne geldi. Bana, anneme acımadı. Ama evlatlarının önünde yapması, ya onlara bir şey olsaydı? Benim çocuğum otizmli. Şu anda evde korkudan ağlıyor. Evdeki çocuklarıma mı koşayım? Annem benim yüzümden bu halde ona mı koşayım? En büyük cezayı alsın. Bize yaptığı işkenceleri o da çeksin" diye konuştu.

"DENETİMLİ SERBESTLİKLE TAHLİYE OLMUŞTU"

Cansu Turhan, Önder Turhan´ın daha önce kendisini araçtan attığını ve bıçakladığını söyleyerek, "Daha önce de beni arabadan attı; Ereğli Alaplı yolunda. Beni hem kolumdan hem de bacağımdan bıçakladı. İkinci kattan düşmeme neden oldu. O zaman da bacağım kırıldı. En büyük cezayı almasını istiyorum. Beni kolumdan ve bacağımdan bıçakladığında 8 ay ceza evinde yattı. Denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye oldu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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