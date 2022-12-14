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Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da cinayet! Okumak isteyen Şerife'nin ağabeyini öldürdüler! - En son haberler
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Okumak istedi... Ağabeyini öldürdüler!

Çorum'da, 25 yaşındaki Ahmet Özkarslı, üniversiteye gitmek için evlenme teklifini reddeden 18 yaşındaki Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz'ü çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Mustafa İçöz´ün cenazesinde kuzeni Meryem Taylan da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ahmet Özkarslı ile adli kontrolle serbest bırakılan babası Mehmet Özkarslı hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

Çorum'da cinayet! Okumak isteyen Şerife'nin ağabeyini öldürdüler! - En son haberler
Okumak istedi... Ağabeyini öldürdüler!
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DHA

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde, bakkal işleten Ahmet Özkarslı (25), Şerife İçöz'ü (18) ailesinden istedi.

"ÜNİVERSİTEDE OKUMAK İSTİYORUM" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi.

HUSUMET BESLEMEYE BAŞLADI

Katil zanlısı Ahmet &Ouml;zkarslı.
Katil zanlısı Ahmet Özkarslı.

Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. Ahmet Özkarslı, bakkaldan İçöz ailesi fertlerinin alışveriş yapmasına izin vermedi. Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

ŞERİFE'NİN AĞABEYİNİ VURDU

Hayatını kaybeden Mustafa İ&ccedil;&ouml;z, 21 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Mustafa İçöz, 21 yaşındaydı.

18 Ekim'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz (21) ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz'e ateş etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Meryem Taylan, kuzeni Mustafa'nın cenazesinde kalp krizinden &ouml;ld&uuml;.
Meryem Taylan, kuzeni Mustafa'nın cenazesinde kalp krizinden öldü.

Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Baba ve oğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CENAZEDE KUZENİ MERYEM DE ÖLDÜ

Mustafa İçöz'ün köydeki cenazesinde, halasının kızı Meryem Taylan (26) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Meryem Taylan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taylan'ın cenazesi de bir gün sonra toprağa verildi.

BABA VE OĞLU İÇİN MÜEBBET İSTEMİ

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı´nca yürütülen soruşturmanın ardından Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"FUHUŞ YAPIYORLAR" DİYE SUÇLADI

İddianamede, taraflar arasındaki husumetin 'kız isteme' nedeniyle başladığı ve Ahmet Özkarslı´nın işlettiği bakkaldan İçöz ilesine satış yapmadığı aktarıldı. Mehmet Özkarslı´nın da market ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman okul servisi ile Sungurlu´ya giden Şerife İçöz ve annesi hakkında, "Fuhuş yapıyorlar" dediği, kendisini uyaran kişilere de "Kızını evlendirmeyip başka ne yapacaktı" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

OĞLUNA "ÖLDÜRÜYORLAR BENİ" DİYE SESLENMİŞ

Mustafa İ&ccedil;&ouml;z, saldırıda bulunan aileyi, &quot;Dedikodu yapmayın&quot; diye uyarmış.
Mustafa İçöz, saldırıda bulunan aileyi, "Dedikodu yapmayın" diye uyarmış.

Olay günü de taraflar arasında bu yüzden kavga çıktığı, Mehmet Özkarslı'nın oğluna seslenerek, "Ahmet neredesin, öldürüyorlar beni" diye bağırması üzerine bakkaldan çıkarak gelen Ahmet Özkarslı'nın, Mustafa İçöz´e ateş ettiği belirtildi.

"EVLENMEK İSTEMİYORDUM, OKUMAK İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden Mustafa İ&ccedil;&ouml;z.
Hayatını kaybeden Mustafa İçöz.

Açık lisede eğitimini sürdüren Şerife İçöz, üniversiteye gitmek istediği için evlenmek istemeyince oluşan husumette hem ağabeyini hem de kuzenini kaybettiğini söyledi. İçöz, "Beni istemeye geldiler. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyordum. Bu yüzden aramıza küslük soktular. Olay günü de ağabeyim çalıştığı okula parasını almaya giderken, babasıyla karşılaşmış. Tartışmışlar. Mehmet Özkarslı, 'Ahmet Ahmet' diye bağırıyordu. Oğlu da oradan çıkıp ağabeyime ateş etti. Kuzenim de bu acıya dayanamadı, kalp krizi geçirdi" dedi.

"AİLE HAKKINDA DEDİKODU YAPMA"

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Mustafa İ&ccedil;&ouml;z'&uuml;n amcası Mehmet İ&ccedil;&ouml;z yaşananları anlattı.
Öldürülen Mustafa İçöz'ün amcası Mehmet İçöz yaşananları anlattı.

Anne Yosma İçöz de "'Kızı vermediler' diye kin güttüler. Öldürmeleri için başka hiçbir neden yoktu. Sadece oğlum `annem ve kız kardeşim hakkında dedikodu yapma´ demiş. Oğlum olaydan bir ay sonra askere gidecekti. Benim oğlumun hiç suçu yoktu" diye konuştu.
İşitme ve konuşma engelli baba Bekir İçöz ise işaret diliyle Ahmet Özkarslı´nın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek gözyaşı döktü.

"O SERBEST GEZDİKÇE BİZİM İÇİMİZ YANIYOR"

Mustafa İçöz´ün amcası, Meryem Taylan´ın da dayısı olan Mehmet İçöz, "Meryem cenaze sırasında `Mustafa kardeşim sen buraya sığmazsın, sen burada üşürsün´ diye ağlarken kalp krizi geçirdi. Her iki yeğenimin de ölüm sebebi Mehmet Özkarslı. O serbest gezdikçe bizim içimiz yanıyor. Mustafa için köyde hiç kimse kötü bir şey demiyor. Ne yapmış bu çocuk? Vermek zorundalar mı sana kızı? Vermediler diye bir sürü dedikodu yaptılar. Vermediler diye vurmak mı lazım? Adalete güveniyorum. Her iki yeğenimin de ölümüne neden olan Mehmet Özkarslı inşallah tutuklanacak. Bizim hepimizin içi yanıyor. Her ikisinin de cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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