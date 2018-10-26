Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı. İlk fabrikası 1984 yılında kurulan Portekiz pazar lideri Cimpor, yaklaşık 6.5 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip.

Cimpor’un 3 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, Cape Verde’de torbalama tesisi ve deniz terminali, 42 hazır beton tesisi, 15 agrega tesisi, 1 kireç, 1 kağıt torba üretim, 2 harç ve 1 travers fabrikası bulunuyor.

OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin her sektörde dünya çapında oyuncuya ihtiyacı var. Bu doğrultuda Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attık ve Avrupa’da sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldık. OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz.”

Cimpor, Brezilyalı Camargo Correa'ya ait olan Intercement tarafından kontrol ediliyor. Şirket, açıklamasında "Bu işlem Intercement ve Cimpor'un Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika'daki zorlu piyasa koşulları nedeniyle daha önce başlattığı borç azaltma çalışmalarının bir parçasıdır" denildi.

İşlemin düzenleyici kurumlarca onayının ardından tamamlanması öngörülüyor. OYAK ayrıca bu sabah OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation'a satışı için anlaştığını açıklamıştı.

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