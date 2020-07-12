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Son dakika haberi! Polis aracı devrildi: 2 yaralı

Eskişehir'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

Eskişehir
AA

Kentte kablo hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı. Yaralılardan Aşan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuloğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yunus Emre Devlet Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.

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