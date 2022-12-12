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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polise teslim oldu! Isparta'da cinayetle biten yemek! - Öne çıkan haberler
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Polise teslim oldu! Cinayetle biten yemek!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 38 yaşındaki Mehmet Ali Ersoy, birlikte içki içtiği arkadaşı Yunus D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Yunus D., cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Polise teslim oldu! Isparta'da cinayetle biten yemek! - Öne çıkan haberler
DHA

Isparta'da olay, Erenler Mahallesi'ndeki Çatal Çeşme Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah gelen Yunus D., birlikte alkol aldığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy ile aralarında tartışma çıktığını ve onu bıçakla öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Ali Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yunus D. gözaltına alınırken, Mehmet Ali Ersoy'un cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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