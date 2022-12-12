Polise teslim oldu! Cinayetle biten yemek!

DHA

Isparta'da olay, Erenler Mahallesi'ndeki Çatal Çeşme Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah gelen Yunus D., birlikte alkol aldığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy ile aralarında tartışma çıktığını ve onu bıçakla öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Ali Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yunus D. gözaltına alınırken, Mehmet Ali Ersoy'un cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.