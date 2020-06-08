Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, DEAŞ'lı teröristler 29 Ocak 2017'de saldırı düzenledi. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu. Elmacı İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, törenden sonra ise şehit Ayhan Elmacı'nın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Şehit uzman çavuş, küçük yaşta öz annesi Cennet Özgüleç tarafından terk edilince baba Salih Elmacı ikinci evliliğini yapmıştı. Salih Elmacı, oğlu Ayhan'ın kimliğine de annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz'ın adını yazdırmıştı. Ancak Elmacı, 2006'da Zerrin Yılmaz ile de ayrıldı. Ayhan Elmacı'ya 3 yaşından itibaren babaannesi ve dedesi ile amcası Ali Elmacı baktı.

TAZMİNAT KAVGASI

Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı şehit düştükten bir ay sonra ise, şehidin tazminat ve maaşı öz ve üvey anneler arasında tartışmaya neden oldu. İki anne şehit maaşı ve tazminatını almak için davalık oldu. Annelerin davalık olmaları üzerine Genelkurmay şehit tazminatı olan 123 bin lirayı dava sonuçlanıncaya kadar kimsenin hesabına yatırmadı.

VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada şehidin arkadaşları, İzmir'e amca Ali Elmacı'ya başsağlığı için geldi. Suriye'de şehit Ayhan Elmacı ile birlikte savaşan askerler, amca Ali Elmacı'ya, "Ayhan vasiyetname imzaladı, onu Genelkurmay'a sorun" dedi. Bunun üzerine amca Elmacı, Genelkurmay'a dilekçe yazarak Ayhan Elmacı'nın bıraktığı vasiyetnameyi sordu.

"VARİSİM AMCAM"

Yapılan başvuru üzerine Genelkurmay, şehit Ayhan Elmacı'nın Suriye'ye gitmeden önce imzaladığı verasetnamenin fotoğrafını amca Ali Elmacı'ya gönderdi. Genelkurmay'ın gönderdiği, "4598 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince ölümü halinde asker personelin ailelerine yapılacak yardımın vekâletnamesi" başlıklı verasetnamede, şehit Elmacı'nın "Ölümüm halinde 4598 sayılı kanun gereğince yardımın varisim Ali Elmacı'ya yapılmasını arz ederim" ifadesi yer alıyordu.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI AÇTI

Bunun üzerine amca Ali Elmacı, avukatı Melis Nur Yeter ile birlikte Genelkurmay'a başvurarak şehit tazminatının ortaya çıkan bu vasiyetname belgesi nedeniyle kendisine verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak Genelkurmay mahkeme sonucu olmadan tazminatı veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine Ali Elmacı vasiyetnamenin açılması davası açtı. Elmacı'nın yaptığı başvuru üzerine dava kabul oldu ve vasiyetname açıldı, vasiyetnamede yazılanlar ilgili birimlere tebliğ edildi. Bunun üzerine şehit Ayhan Elmacı'nın babası ve öz annesi vasiyetname iptali davası için başvuruda bulundu ancak başvuru reddedildi.

BABA İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU, REDDEDİLDİ

Şehit Ayhan Elmacı'nın babası ve öz annesi vasiyetname iptali davası için yaptığı başvurunun iptal edilmesi üzerine bu sefer baba Salih Elmacı İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de ilk mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu belirtip, baba Salih Elmacı'nın yaptığı başvuruyu reddetti.

VERİLEN KARAR EMSAL NİTELİKTE

İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararın emsal nitelikte olduğunu belirten Avukat Melis Nur Yeter, " Verilen emsal karardan sonra şehidimizin maaşı dahil tüm özlük haklarının bildiri üzerinde ismi yazan kişiye ödenmesi gerekmektedir. şehitlerimizin ve şehit yakınlarımızın mağduriyetleri giderilmeli ve şehitlerimizin son istekleri yerine getirilmelidir" dedi.