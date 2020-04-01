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Sokaktaki kavgada öldürüldü!

Adapazarı'nda korkunç bir cinayet işlendi. Olayda, Faruk Tunç sokakta kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

adapazarı
DHA

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Faruk Tunç ile sokakta karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, tabancayla Faruk Tunç´a ateş açarak kaçtı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yenikent Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Faruk Tunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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