Sopalı, silahlı arazi kavgası! Babadan sonra oğlu da öldü!

DHA

Mardin'in Derik ilçesindeki kan donduran olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi.

ARAZİ TARTIŞMASI YAŞANDI DHA'da yer alan habere göre Keskin ve Aktaş aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.

4'Ü AĞIR, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI Hayatını kaybeden Fikret Aktaş. Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş, oğlu Abdullah Aktaş, M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

ÖNCE BABA SONRA OĞLU CAN VERDİ Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Fikret Aktaş, 25 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fikret Aktaş'ın yoğun bakımda kalan oğlu Abdullah Aktaş da bugün yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı.