tcdd vagon
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son dakika haberler: TCDD'nin vagon imalatçısı Yavuzlar Vagon konkordato istedi! Konkordato nedir)

TCDD'ye vagon üreten Yavuzlar Vagon konkordato istedi

Yavuzlar Vagon, mahkemeye yaptığı başvurusu ile konkordato talep etti. 3 ay geçici mühlet verilen şirkete komiser ataması yapıldı. Mali sıkıntı içerisinde olduğunu belirten şirket 15 yıldır, TCDD’ye Sakarya - Adapazarı ve Sakarya - Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet vermesiyle biliniyordu ve Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunda da yer almıştı

24.11.2018 - 16:07 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yavuzlar Vagon'un konkordato istemiyle yaptığı başvuru Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mali sıkıntı yaşadığını belirten şirket, dava dilekçesinde konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebileceğini belirtti.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Faaliyetlerinin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca'yı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkeme kararı şöyle duyurdu:

  • Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Nevran KARACA'nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa'nın 16.maddesi ile değişik İİK'nun 288.maddesi gereğince; "alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri"hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Yavuz Yavuz tarafından kurulan Yavuzlar Vagon, Türkiye’nin önemli vagon üreticilerinden ve demiryolu ekipmanı şirketlerinden biri.

15 yıldır, 8200 metrekare alana sahip Sakarya - Adapazarı ve Sakarya - Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet veren Yavuzlar Vagon’da TCDD’ye çeşitli vagonların imalatı, bakımı ve revizyonu yapılıyor.

Şirket aynı zamanda tren yolu uygulamalarında kullanılan tüm yolcu, kargo, ağır yük araçlarının, elektrikli tren setlerinin imalatı, periyodik bakımı ve araçların her türlü hasarlarının, arızalarının giderilmesinde de hizmet veriyor.

Yavuzlar Vagon, Tüvasaş ve Hyundai Eurotem ile birlikte  Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunu da yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • eemmrree 47 dakika önce
    Ehonomi gördüğünüz gibi çok iyi. Zaten geçen seçim bir dönüm noktasıydı aynı önümüzdeki seçim gibi
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER