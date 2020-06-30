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Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi.

Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu. Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu. Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım beklerken önemli bir açıklama geldi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." mesajını paylaştı.