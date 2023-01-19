Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!

DHA

Tokat'ta bugün saat 12.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Salur köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Nuri T. (58) ile komşusu Özkan Ergin (29) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCASIYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nuri T., evinden aldığı tabancayla Ergin'e ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsünden vurulup, ağır yaralanan Özkan Ergin, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.