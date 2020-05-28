Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DEVA ve Gelecek Partisi kadroları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Korkumuz yok, seçime girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi. Turan ayrıca transferlerin, siyasi ahlak meselesi olduğunu ve kanunla engellenemeyeceğini de söyledi. Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'yla ilgili de henüz somut bir önerinin gündemde olmadığına işaret eden Turan'ın, Meclis'te bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetten satır başları şöyle:

MECLİS'İN YAZ MESAİSİNDE NELER VAR?

"TBMM'yi siyasi partilerin kararıyla birlikte tatil etmiştik. 2 Haziran'da açıyoruz. Temmuz ortalarına kadar çalışmayı planlıyoruz. Meclis başkanlığının teknik çalışması bulunuyor. Siyasi partilerin milletin beklediği kanun tekliflerini hayata geçirmeyi istiyoruz. Duruma göre daha ilerisini öngören bir süreç olabilir. Koronavirüsle mücadele ile ilgili hazır olduğumuzu, milletin faydasına olan her işe omuz vereceğimizi belirtmek isteriz. Bekçi yasası gündemde. Bu konuda diğer partilerle takvimi şekillendiririz ama şu anki hedefimiz bunu gündeme getirmek. Bildiğiniz gibi hukuk yargılamalarını hızlandıracak olan bir yargı paketi vardı. Buna 3. Yargı paketi diyebiliriz. Ayrıca rekabetin korunması ilgili kanunun yansıra AB uyumuyla ilgili çalışmalar var. Bunları yasalaştırmak istiyoruz. Tarım konusunda özellikle çalıştığımız konular var. Hobi bahçelerinin tarım arazilerinin istismarını engellemeye ilişkin çalışmalarımız bulunuyor. Bu teklifi de takvim elverirse yasalaştırmayı öngörüyoruz. MSB ile ilgili teklifi de takvime göre değerlendiririz.

"BAROLAR YENİ MESELE DEĞİL"

Barolarla ilgili çalışmayı büyük oranda nihayete erdirdik. Arkadaşlarımızın çalışmasını Adalet Bakanlığı'nın desteğiyle kanun teklifi haline getirirsek bu dönem yasalaştırmayı hedefliyoruz. Ankara Barosu'nun hadsiz açıklamasıyla gündeme gelmiş gibi görünse de işin aslı öyle değil. Bu konu daha vekil olduğumda; yani 9 sene önceden beri çalışılan bir mesele. Biz barolarla ilgili süreci önemsiyoruz daha demokratik yapı içinde hizmet etmesini istiyoruz.

İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan başkan ve yönetim kurulu, üç dört yıl devam ediyor. Oysa partilerde seçme hakkımız var. Tek bir baroya üye olma zorunluluğu anayasaya aykırı. Örgütlenme hakkı, AİHM... Bana 'Zorla üye ol’ diyorsun. Birden çok baro olsun ki tercih hakkı olsun. Bu daha demokratik, evrensel hukuka uygun bir yapı olur. Baroların anlamsız, temelsiz saçma yaklaşımı yerine soğukkanlı çerçevede değerlendirip onların öneride bulunması lazım. 50 bin kişilik baronun 8 bin kişiyi alıp güç gösterisi gibi yaklaşımı demokrasi ölçütü olamaz. Neden beni tek baroya üye olmakla zorunlu kılıyorsunuz?

Radikal grupların eline geçen, mesleki faaliyet dışında her türlü çalışmayı sürdüren bu tür yapıların avukatlara yararı yok. Bu çalışmaları tüm partilerin katkısı ve baroların olur vermesiyle yapmak istiyoruz. Kontrollü demokrasi uygulaması doğru değil. Yönetime daha geniş imkanlar verilmelidir.

BAROLARA NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ Mİ GETİRİLECEK?

Nispi temsil şu andan daha demokratik adımdır ama örgütlenme hakkına imkan tanıyan bir yaklaşım değildir.

Birden fazla baro olmak kaydıyla nispi temsil olabilir. Son aşamaya geldik gibi.

İŞ BANKASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA HANGİ AŞAMADA?

Bence CHP'nin ayıbıdır. Mustafa Kemal bu konuda mirasını İş Bankası'na bağışlarken ülkede tek parti vardı. Bir anlamda bu mirası devletin kendisine bağışladı. CHP'nin elinde olmaması gereken bir hisse. Bir de İş Bankası kârının dağıtılması var. Bir parti bir A.Ş. ortağı olup ticari faaliyet yaparsa Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. Nasıl oluyor da çok büyük rakamların olduğu bir yapı içinde parti temsilcisi bulunabiliyor? CHP'nin şimdiye kadar bu konuyu bin defa çözmesi gerekirdi. CHP bu değişikliği yapmaz ise bizim hazırlığımız var. Takvimimiz sıkışık ama bu konuya da bakıyoruz. CHP'nin bu ortaklığı parti kültürüne ve siyasi adaba aykırı. Çözülmesi lazım...

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?

Bu konu küçük partilerin geçişlerine engel olmak gibi algılandı. Hayır böyle düşünmüyoruz. Bu bir kere siyasi ahlâk meselesi, bir parti kiralık satılık vekil veriyorsa 'askıda vekil' ifadesine muhatap oluyorsa kendi iç meselesidir. Siyasi ahlâk yasayla olmaz. Bunu masaya oturduğumuzda konuşacağız. Kanunla siyaset dizayn etme imkanı yoktur. Dediğim gibi bu bir ahlâk meselesidir. Br partinin talimatla vekil vermesini, sonra geri almasını toplum değerlendirecektir. Bir parti bunu kendisine yakıştırıyorsa eyvallah demek lazım. Her parti seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın. Korkumuz yok.

"SON ANKETLERE GÖRE YÜZDE 1 DEĞİLLER"

Son yapılan anketlerde söz konusu partilerin yüzde birlere ulaşamadığını, Cumhur İttifakı'nın oyunu yükselttiğini gördük. Bırakın engellemeyi her parti girsin ki boyunun ölçüsünü alsın. Millet, bugün ağasını satanın yarın marabasını beleş vereceğini düşünerek bu işlere prim vermeyecektir.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla dimdik durduğunu ve sorun yaşamadığını söylüyorum... Grup Başkanımız bir açıklama yaptı. 'Biz Cumhur İttifakı ortaklarıyla değerlendiriyoruz' dedi. Somut hale geldiğinde konuşuruz. Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili bir çalışmamız var. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bu çalışma kaçınılmaz oldu. Sistem değişikliğinden dolayı önemli hale geldi. Meclisin kuvvetlenmesinin bir diğer başlığı milletvekilliğinin güçlü olması. Bir yolu da seçim usullerinin tartışılması. Dar bölge, daraltılmış bölge gibi farklı öğeler var. Güçlendirme yapıldığında kiralık vekil anlamsız olur. Bir kişi kendi siyasi iradesiyle karar alabilir. Ancak kurumsal yapıyla toplu harekete geçmek pazarlık konusu. Bunu doğru bulmuyoruz.

MECLİS KAPANMADAN GÜNDEME GELİR Mİ?

Arkadaşlarımız bir araya gelecek ama daha gelmediler.

"SİSTEM DEĞİŞTİĞİNDE ÇALIŞMA BAŞLADI"

AK Parti'nin başından beri seçim yasasının değişmesi hep gündeminde oldu. Bazı çekincelerle gündeme alıyoruz yaklaşımı doğru değil. Kanun ile bu dizayn yapılmaz. Bu bir siyasi ahlak meselesi. Bir partiden topluca başka partiye geçmek, geri gelmek kanun meselesi değil siyasi ahlak meselesi. MHP ve AK Parti diğer partilerin teklifleri varsa değerlendirir.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ’NE 'JUNIOR CHP'

Bizden kopan partilerin teveccüh görmediğini görüyoruz. Endişemiz yok, herkes seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın. Halk rehber olsun istiyoruz. Junior CHP olan partilerin bizim gündemimizde olma ihtimali yok. Her parti küçük büyük seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın diyoruz. (Meclis tatile girmeden teklif gündeme gelir mi?) Partiler bir teklif getirirse değerlendiririz..."