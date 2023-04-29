7 kez bıçaklayıp öldürdü! 13 yaşında kan davası!

Erzurum'da olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Y.Ç. (13), geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan ayrıca yaralama suçlarından 8 kaydı bulunan Mustafa Dalga (20) ile tartıştı.
GÖĞSÜNDEN, KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga´nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
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