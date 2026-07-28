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        Haberler Gündem Güvenlik 75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 tutuklama

        75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "75 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1.628 şüpheli yakalandı. 846'sı tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonunda 846 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1628 şüpheliden 846'sının tutuklandığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Son iki haftada 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Yakalanan 1628 şüpheliden 846'sı tutuklandı, 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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