Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Elazığ'da Aslıhan Alkılıç'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!
ABONE OL

Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi. Şüphelinin olaydan önce internetten 'şizofren nedir', 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlenmişti

Son dakika: Elazığ'da Aslıhan Alkılıç'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Elazığ'da olay, 9 Haziran 2020'de, Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

DHA'da yer alan habere göre kendini 'sağlıkçı' olarak tanıtıp, zorla kayınvalidesi Şule B.'nin evine giren Ali Alkılınç, önce boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını kesti.

SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

Daha sonra Şule B.'yi de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Aslıhan Alkılınç hayatını kaybetti, yaralanan Şule B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yaralı halde sokakta bulunan Ali Alkılınç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

İNTERNETTEN 'CEZAİ EHLİYET' KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Şüphelinin olaydan önce internetten 'şizofren nedir', 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Alkılınç için karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

AĞIR MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS VERİLDİ

Heyet, sanığa Aslıhan Alkılınç'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, Şule B.'yi de yaraladığı gerekçesiyle 'öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
GÜNDEM Nusaybin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı
FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ | Mayıs 2023 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne, faiz artırımı yapılacak mı?
GÜNDEM FED faiz kararı açıklanıyor!
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları için geri sayım!
ISINIYORUZ! Son dakika hava durumu 2 Mayıs: Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu
GÜNDEM Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava ...
Son dakika İzmir haberleri: Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü sürücüye işte istenen ceza belli oldu!
GÜNDEM Dilara'yı yatalak hale getirdi! Ehliyetsiz alkollü ...
Kahramanmaraş'ta deprem! 2 Mayıs 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta deprem!
Kağıthane'de çatı katında yangın paniği
GÜNDEM Kağıthane'de çatı katında yangın paniği
İzmir'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralandı
GÜNDEM Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır ...
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.