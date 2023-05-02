Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!

Son dakika: Elazığ'da Aslıhan Alkılıç'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!

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DHA

Elazığ'da olay, 9 Haziran 2020'de, Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ DHA'da yer alan habere göre kendini 'sağlıkçı' olarak tanıtıp, zorla kayınvalidesi Şule B.'nin evine giren Ali Alkılınç, önce boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını kesti.

SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI Daha sonra Şule B.'yi de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Aslıhan Alkılınç hayatını kaybetti, yaralanan Şule B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yaralı halde sokakta bulunan Ali Alkılınç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

İNTERNETTEN 'CEZAİ EHLİYET' KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ Şüphelinin olaydan önce internetten 'şizofren nedir', 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Alkılınç için karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.