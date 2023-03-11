Son dakika haberleri: Şehir Hatları ve BUDO seferlerini iptal etti! İstanbul'da iptal olan vapurlar hangileri? BUDO çalışıyor mu

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulmuştu.

SABAH ETKİLİ LODOS BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

BUDO'DAN İPTAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

ULUDAĞ'DA TELEFERİK SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre de Bursa'nın yüksek kesimlerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tüm gün kapalı olacaktır" denildi.

AKOM VE AFAD DA UYARDI

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.