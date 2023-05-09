Sen misin kadına el kaldıran! Mahalleli dövdü!

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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde olay, dün gece 23.50 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi.

ONUNLA GİTMEK İSTEMEDİ DARP ETTİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti.

KAÇTI AMA VATANDAŞLAR YAKALADI Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen talihsiz kadın, A.E.'nin tekme darbelerine de maruz kalarak yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Olay sonrası A.E. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaralanan talihsiz kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.