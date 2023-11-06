Samsun'da cinayetle biten olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre C.Ç. (60) ile Ferhat Kılıç (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Ferhat Kılıç´ı vurdu.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Çevredekilerin müdahale ettiği C.Ç., kendisini beleyen arkadaşıyla motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Kılıç´ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.