Tüyler ürperten olay! Telefon numarası vermeme cinayeti!

DHA

Samsun'da olay, dün, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ceyhun Demir (42), Emin Kanbay'ın (25) kendisinden istediği, başka birine ait olan telefon numarasını vermemesi üzerine, ikili tartıştı ve birbirine küfretti.

MEYVE BIÇAĞINI GÖĞSÜNE SAPLADI Katil zanlısı Ceyhun Demir tutuklandı. DHA'da yer alan habere göre tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ceyhun Demir taksiden aldığı meyve bıçağıyla, Emin Kanbay'ı göğsünden bıçakladı.

SOPAYLA KAFASINA VURDU Hayatını kaybeden Emin Kanbay. Kanbay ise sopayla Demir'in kafasına vurdu. Birbirine saldıran ikili ve kavgaya karışan Kanbay'ın kardeşi Y.Ö.K. (15) yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ceyhun Demir, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne; Y.Ö.K. ise başka hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Demir ve Y.Ö.K., hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün ise adliyeye sevk edildi. Ceyhun Demir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö.K., adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.