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Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil A.’yı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin A., Pendik'te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin A., polisi peşine taktı.

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1 POLİS MEMURU 1 BEKÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Kamyonu hızla sürerek önce Kartal'a geçen şüpheli daha sonra Maltepe'de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı. Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Bayraktar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır’ı yaraladı. Yaralılardan Lütfü Bayraktar ile Kerem Atay’ın durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.