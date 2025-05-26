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        Haberler Dünya Son dakika: Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti | Dış Haberler

        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti

        Hamas, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze için ateşkes teklifini kabul etti. Hamaslı yetkililer, ABD'nin garantörlüğü altında kalıcı ateşkes için müzakerelerin süreceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:55
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        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
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        Hamas, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze için ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

        Hamaslı yetkililer, ABD'nin garantörlüğü altında kalıcı ateşkes için müzakerelerin süreceğini bildirdi.

        Anlaşma 70 günlük bir ateşkesi ve iki grup halinde 10 rehinenin salıverilmesini içeriyor. Kaynak, "Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor" dedi.

        Teklif ayrıca İsrail'in aralarında uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkûmu serbest bırakmasını öngörüyor.

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