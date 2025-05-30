Hamas: Teklifi istişare ediyoruz

Hamas, son açıklamasında ateşkes teklifine ilişkin istişarelerin sürdüğünü bildirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Filistinli güçlerle ve gruplarla ateşkes teklifinin istişare edildiği ifade edildi.

İSRAİL TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği" bildirildi.

İsrail medyasında yayımlanan haberde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun, ailelere Witkoff'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini söylediği ifade edildi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir,