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Hatay’da peş peşe depremler! 21 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi araştırmaları yaşanan artçılar sonrasında hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Saat 20.04'te yaşanan deprem sonrasında saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte 21 Şubat 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

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  • SON DAKİKA: Hatay'da deprem! Hatay Defne ve Samandağ'da az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi

    Son depremler listesi bugün... Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin etkisi sürerken artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde meydana gelen peş peşe depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. İşte 21 Şubat 2023 Salı meydana gelen son depremler...
  • SON DAKİKA: Hatay'da deprem! Hatay Defne ve Samandağ'da az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi

    HATAY'DA KORKUTAN DEPREMLER!

    AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

    Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

    AFAD'DAN SAHİL ŞERİDİNDEN UZAK DURMA UYARISI

    Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.
  • SON DAKİKA: Hatay'da deprem! Hatay Defne ve Samandağ'da az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi

    AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILDI

    Depremde hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi. Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depremi hissetti ve Hatay'da yaşananları aktarıyor.

    Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Aktarılanlara göre bazı binalar yıkıldı.

    AFAD, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Bölgede en son 20.13'te 3.9 büyüklüğünde Hatay Samandağ'da deprem meydana gelmişti.

    ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.
  • SON DAKİKA: Hatay'da deprem! Hatay Defne ve Samandağ'da az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi

    ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

    20 Şubat Pazartesi saat 04:07'de Elazığ Palu'da 4,5 büyüklüğünde, saat 03:58'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 02:57'de Malatya'da 4,4, saat 02:17'de Kahramnamaraş'ta 3,0 ve asaat 01:48'de Diyarbakır'da 3,2 büyüklüklerinde peş peşe depremler oldu.

    Saat 20.04'te Hatay Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. .
  • SON DAKİKA: Hatay'da deprem! Hatay Defne ve Samandağ'da az önce deprem mi oldu? 21 Şubat 2023 Salı AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

     
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