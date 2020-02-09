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HaberlerGündemSon dakika hava durumu! Doğuda azalıyor! Batıda artıyor! Türkiye donuyor!

Doğuda azalıyor! Batıda artıyor! Türkiye donuyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da kar yağışı bekleniyor. Yurdun batısında ise yetkililer buzlanmaya karşı uyarıyor. Sıcaklıkların ise doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA AZALIYOR, BATIDA ARTIYOR

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sıcaklıkların ise doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: -1, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 8, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 7, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 5, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: -3, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

KAYSERİ: -5, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

BOLU: -3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

KASTAMONU: -3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

SAMSUN: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

TRABZON: 1, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

ERZURUM: -13, Çok bulutlu.

KARS: -12, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

MALATYA: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: -8, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 1, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 2, Parçalı bulutlu.

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