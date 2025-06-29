Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının da Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Parçalı bulutlu 26° İzmir Rüzgârlı 33° Antalya Güneşli 40° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Parçalı Bulutlu 25° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Kısmen Güneşli 27°

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yine meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.