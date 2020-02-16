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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK 3-5 DERECE ARTACAK

Sıcaklık ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenin sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 10, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

EDİRNE: 13, Parçalı bulutlu.

KÜTAHYA: 6, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 14, Parçalı bulutlu.

ADANA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Parçalı bulutlu.

HATAY: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 11, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı bulutlu.

ELAZIĞ: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 0, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 5, Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

GAZİANTEP: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

ŞANLIURFA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.