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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ KIYILARINDA YAĞMUR VAR

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor. İşte alınan son bilgilere göre yurdumuzda hava durumu ve sıcaklıklar...

ANKARA: 5, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

ADANA: 15, Az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu.

MERSİN: 14, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 4, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.

KONYA: 6, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.

SİVAS: 4, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu.

BOLU: 5, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli.

ZONGULDAK: 8, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.

MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 12, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.