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Son Dakika: Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 10 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1. etap talep toplama işlemleri 10-14 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

07.09.2018 - 13:53 | Güncelleme: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir” denildi

Altına dayalı kira sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri, altın tahvili ise sadece Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak.

Senetler, 2 yıl (728 gün) vadeli olacak talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,20 (yıllık yüzde 2,40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden yatırılacak.

Yatırımcıların, vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde (1. etap için 10-14 Eylül, 2. etap için 17-21 Eylül, 3. etap için 24-28 Eylül, 4. etap için 1-5 Ekim, 5. etap için 8-12 Ekim, 6. etap için 15-19 Ekim ve 7. etap için 22-26 Ekim tarihlerinde) Ziraat Bankasına/Ziraat Katılım Bankasına başvurarak iletmeleri gerekecek.

Söz konusu tarihlerde fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek. Fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmayacak.

- Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının özellikleri

Uygulama kapsamında sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda değerlendirilecek olmasına karşın üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecek.

Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir olarak kabul edilecek. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak. Altın tahviline ve altına dayalı kira sertifikasına sadece gerçek kişiler (bireysel yatırımcılar) yatırım yapabilecek.

1000/1000 saflıktaki 1 gram altın karşılığında bin tahvil ve kira sertifikası aktarılacak. Söz konusu senetler fiziken basılmayacak, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yatırımcı bazında kayden saklanacak.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler ise şöyle;

Vade: 728 Gün (2 yıl)
Kupon/Kira Dönemi: 6 ay
Kupon/Kira Oranı: yüzde 1,20
Yıllık Getiri Oranı: yüzde 2,40

Konuya ilişkin detaylı bilgilere http://altin.hazine.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve banka şubelerine ilişkin bilgiler de http://altin.hazine.gov.tr ile http://ziraat.com.tr ve http://ziraatkatilim.com.tr internet sayfalarından edinilebilecek.

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Yorumlar 2
  • Misafir 35 saniye önce
    Millet aç..
  • Misafir 6 dakika önce
    Bende birkaç kilo altın var sadece bunu bankaya yatırsam ne olur yatırmasam ne olur
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