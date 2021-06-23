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HaberlerTeknolojiSON DAKİKA! Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor
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Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor

Hepsiburada 56 milyon 740 bin adet B grubu hissesinin NASDAQ'ta halka arzı için SEC'e kayıt beyannemesini sundu ve bu kapsamda yatırımcı görüşmelerine başladı. İlk harza arz fiyatının 11 - 13 dolar olması beklenen Hepsiburada, aracı kurumlar olarak Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC şirketlerine yetki verdi

SON DAKİKA! Hepsiburada, NASDAQ'da halka arz oluyor
HABERTURK.COM

Elektronik pazar yeri Hepsiburada, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 ila 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde bir “ilk”e imza atacak.

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