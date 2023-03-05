Kurtulanların bir araya toplandığını aktaran Çekici, şöyle devam etti: "Hepimiz bir araya geldik. Tek tek evlere baktık, komşularımızı çıkarmaya çalıştık. Enkazda kalanları çıkardık. O gün ne balyoz bulabildik ne de başka bir şey. Dışarıda olan malzemeler kar altında, içeride olan da enkaz altında kaldı. Bir şey bulamadık."